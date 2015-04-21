Erzincan Gençlik Merkezinden Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Kutlu Doğum Haftası Erzincan’da çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor.Hz. Muhammed’in doğumu dolayısıyla kutlanan Kutlu Doğum Haftası kapsamında Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından program düzenledi. Üzümlü Müftüsü Adem Karadeniz’in konuşmacı olarak katıldığı programda ilahiler okunarak gençlere “Peygamber Gibi Yaşamak” adlı kitap hediye edildi. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda ilk olarak Üzümlü Müftüsü Adem Karadeniz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salatın önemine değindi. Karadeniz “Peygamber Efendimizin örnek ahlakını, üstün yönlerini ve sevgisini gönüllerimize nakşetmeliyiz. Ancak bu sayede huzur ve hidayete erebiliriz.” dedi.Müftü Karadeniz’in konuşmasının ardından ney dinletisi eşliğinde ilahiler okundu. İlahilerin ardından günün anlam ve önemine yönelik olarak gençlere kitap hediye edildi.