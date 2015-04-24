Bölge Meralarının Sorunları Masaya Yatırıldı

Meraların Sürdürülebilir ve Verimli Kullanılmasına Yönelik Bölge Koordinasyon Toplantısı Simay Otelde gerçekleşti.Toplantıya Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüş ve Bakanlık Daire Başkanları, Erzincan, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Elazığ illerinin vali yardımcıları ve il gıda tarım ve hayvancılık müdürleri ile personelleri katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan toplantıda ilk olarak Erzincan’da Tarım adlı tanıtım filmi gösterildi. Toplantının açılış konuşması ise Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz tarafından yapıldı.İl Müdürü Yılmaz konuşmasında, “Meralar, ülkelerin ilk sıralarda yer alan doğal zenginlikleridir. İnsanlığın gıda temininde şüphesiz bitkisel üretim kadar hayvansal üretim de önemli bir yere sahiptir. Hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kaba yemin %30’luk kısmı çayır ve meralarımızdan karşılanmaktadır. Bilindiği üzere Doğu Anadolu, mera hayvancılığının yoğun olarak yapıldığı bir bölgedir. Erzincan da diğer illerimiz gibi meraların son derece önemli olduğu bir ilimiz. Ancak bölgedeki diğer illere göre Erzincan’ın farklı bir konumu bulunmaktadır.Tulum peyniri ülkemizde Erzincan ismiyle birlikte anılmaktadır. Erzincan Tulum Peyniri koyun sütünden elde edilmektedir. Erzincan meraları daha çok küçükbaş hayvancılığımıza hizmet vermektedir. Dolayısıyla her yıl ihtiyaç fazlası meralarımız İl Mera Komisyonu marifetiyle ihale yoluyla kiralanmaktadır. İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu mera ihalelerine çevre illerden de katılımlar söz konusu olmaktadır. Erzincan meraları artık ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiştir. Küçükbaş hayvan varlığında yaşanan artış ilimiz meralarını zorlamaktadır. Öte yandan her yıl aynı meralar ihaleye çıkarılmakta, meralarımız üzerindeki aşırı baskı giderek artmaktadır. Böyle bir bölge koordinasyon toplantısını organize etmekteki öncelikli amacımız meralarımız üzerindeki aşırı baskıyı azaltmak, doğal zenginliğimiz olan meraları, meralar üzerinde yer alan su kaynakları ve florayı korumaktır. Bunu sağlamak için bölge genelinde bir koordinasyon sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz.Öte yandan 1998 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez çıkarılan 4342 Sayılı Mera kanununda değişiklikler yapılması gerektiği inancındayız. Yıllardır yaşadığımız tecrübeler kanundaki bazı noktalarda değişiklik yapılmasının şart olduğunu göstermektedir. Özellikle mera ıslah projelerinin sayısının hızla artırılması gerektiği tartışılmaz bir gerçektir. Öyle ki meralarımız yılların yıpranmışlığı altında artık bu yükü taşıyamaz konuma gelmiştir” dedi.Daha sonra kürsüye gelen GTHB Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüş ise Tarım Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde meralarda yapılan çalışmaları anlattı. Genel Müdür Gümüş, son yıllarda meralarda yoğun bir çalışma yapıldığını ancak bölgesel farklılıklardan kaynaklanan sorunlar yaşandığını, Bakanlık olarak bu sorunların çözümü için gayret sarfettiklerini, düzenlenen toplantının da bu noktada yardımcı olacağını düşündüklerini söyledi.Programda daha sonra konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, meraların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak noktasında çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, Türkiye meralarının %41’inin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunduğunu, Erzincan’ın merkez bir konumda olmasından dolayı toplantının Erzincan’da düzenlendiğini söyledi. Meraların verimli ve etkin olarak kullanılamadığını kaydeden GTHB Müsteşar Yardımcısı Tunç, meraların günden güne eridiğini ve mera alanlarının amaç değişikliği nedeniyle azaldığını ifade etti. Orman Genel Müdürlüğünün erozyon kontrolü amacı ile mera istediğini ancak buna sıcak bakmadıklarını dile getiren Tunç, meraların bu ülkenin ebedi kaynakları olduğunu ancak bunların dokunulabilir bir servet olmaktan çıkarılmasını gerektiğini belirtti. Meralarda ıslah çalışmalarının artırılması gerektiğini söyleyen Tunç, sürdürülebilir bir mera planının yapılması gerektiğini söyledi.Toplantıda konuşan Erzincan Valisi Süleyman Kahraman ise; meraların, insanoğluna hizmet sunan önemli kaynaklardan biri olduğunu ifade ederek; tarih boyunca, insanoğlunun kaderini yönlendiren çayır ve meralar, bugün ülkelerinin tarımsal ve ekonomik varlıklarında önemli bir rol oynadığını söyledi. Konuşmasında geçmişte sadece hayvan besleme açısından ön planda olan meraların, günümüzde hayvan beslemenin yanı sıra erozyon önleme, su kaynaklarının korunması, bitkisel ve hayvansal gen kaynağı olması, biyolojik çeşitlilik, tıbbi bitki toplaması açısından insanoğluna hizmet sunduğunu kaydeden Vali Kahraman; “Erzincan, doğal kaynakları, bereketli toprakları, temiz su kaynakları açısından zengin bir ilimizdir. Bu kaynakları korurken diğer yandan da sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirmek zorundayız.” şeklinde konuştu.Toplantının daha sonraki bölümünde ise Doğu Anadolu Araştırma Enstitüsü Müdürü Şerafettin Çakal tarafından Dünya ve Türkiye’de Meralara Genel Bir Bakış; Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz tarafından Erzincan’da Mera ve Hayvan Kaynakları adlı sunumlar gerçekleştirildi.Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise bölge meralarında yaşanan olumsuzluklar masaya yatırılarak alınabilecek önlemler tartışıldı.