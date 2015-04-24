Polis Eşlerinden Çocuklara Özel Etkinlik

Elazığ’da Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY) tarafından çocuklar için düzenlenen etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle PEKAY Elazığ Şubesi tarafından Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nde kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Nihat İşlek’in eşi Muradiye İşlek ile Emniyet Müdürlüğü personelinin eşleri ve çocukları da katıldı.Etkinlikte çocuklara polis eşleri tarafından hazırlanan yemekler ikram edilirken, maskot polislerde eğlenceli vakit geçirtti. Çocuklarla çiçek ve hayvan figürlerinden süslemeler yapıldığı etkinlikte, Emniyet Müdürü Nihat İşlek’in eşi Muradiye İşlek tarafından çeşitli hediyeler de verildi.