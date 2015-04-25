FÜ İletişim Fakültesi’nde Kan Bağışı Kampanyası

Fırat Üniversitesi (FÜ) İletişim Fakültesi’nde, Türk Kızılayı Elazığ Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.FÜ İletişim Fakültesi’nin içerisinde düzenlenen kan bağışı nedeniyle Türk Kızılayı Elazığ Şubesi tarafından stant kuruldu. Stantta öğrencilerle birlikte öğretim görevlileri de kan bağışında bulundu.Elazığ Kızılay Kan Alım Merkezi’nde görev yapan Dr. Mehmet Koşun, Fırat Üniversitesi’nin ve Kızılay’ın ortaklaşa düzenlemiş olduğu kan bağışı için İletişim Fakültesi’nde olduklarını ifade ederek, "İletişim Fakültesi öğrencileri ve öğretmenlerinin bizlere olan ilgileri gayet iyi. Biliyorsunuz 18 yaşın üzerinde Türk vatandaşı ve sağlıklı olan herkes bayan, erkek fark etmeksizin kan bağışında bulunabilirler. Bizde bugün buradayız, şuana kadar ki ilgi ve alakadan dolayı bölüm başkanlarına ve hocalarımıza, bağışta bulunan gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.Kan vermenin hayat kurtardığına da değinen Dr. Koşun, "Kan vermek kendi sağlımız açısından da iyidir. Çünkü kan verdiğimiz zaman yeni genç kan yapımını uyarırız. Genç hücreler daha sağlıklı olduğu için de kan veren kişiyi daha sağlıklı yapar" şeklinde konuştu.