Elazığ’da Engelliler Gül Dağıttı

Elazığ’da Engelliler Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında gül dağıtıldı.Engelliler Platformu Kutlu Doğum Haftası nedeniyle öğretmenevi önünde etkinlik düzenledi. Etkinliğe İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner, Engelliler Platformu Sözcüsü Besime Yaman, Türkiye Sakatlar Derneği Kadın Kolları Başkanı Nesrin Karaagaç ve vatandaşlar katıldı. Bu yıl 20 Nisan’ın üç aylardan birincisine denk gelmesiyle iki güzelliği bir arada yaşadıklarından dolayı mutlu olduklarını belirten İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner, "İçerisinde bulunmuş olduğumuz hafta, Kutlu Doğum Haftası olarak icra ediliyor. Başkanlığımız tema olarak da ’Hz. Peygamber ile birlikte yaşama hukuku ve ahlakı’ konusunu seçti. Yarın akşam programda bu konu üzerinde konuşacağız. Bu konuyla beraber özellikle engelli kardeşlerimizin problemlerini de dini açıdan dile getirmeye çalışacağız" dedi.Engelliler Platformu Sözcüsü Besime Yaman ise, "Engelliler platformu olarak bu güzel hafta içerisinde engelli kardeşlerimizle birlikte bir gül dağıtımı yapacağız. Ayrıca yarın engelliler platformu olarak bir Kutlu Doğum programı hazırladık. içeriği çok güzel ve dopdolu bir program olacak. Ben buradan tüm Elazığ halkına davet ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların sonrasında Elazığ Engelliler Platformu tarafından tüm katılımcılara ve vatandaşlara gül ile program davetiyesi dağıtıldı.