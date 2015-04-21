Elazığ’da Anadolu Alevi Kültür Derneği’nden Kutlu Doğum Etkinliği

Elazığ’da Anadolu Alevi Kültür Derneği, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.Anadolu Alevi Kültür Derneği tarafından düzenlenen programa Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, İl Müftüsü Peyami Güngör, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Programda bir konuşma yapan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, bu haftanın bizlerin milletin ve tüm inananların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Vali Zorluoğlu, "Hz. Adem babamızdan Hz. Muhammed’e (sav) kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerimiz ve alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimizi bu hafta boyunca yapılan etkinliklerle anma imkanı bulduk. Tabi kutlu doğum haftası diyanet işleri başkanlığınca yaklaşık 25-30 sene önce başlatılan ve Hz. peygamberi anmaktan anlamaya hedefiyle başlatılan bir faaliyettir. O günden bugüne kadar insanımızın kalbinde var olan değer peygamber sevgisini açığa çıkaran ve sadece Türkiye de değil dünyanın birçok coğrafyasında çok büyük katılımlarla kutlanan bir haftaya dönüştü. Bu seneki teması da ‘Birlikte yaşama ahlakı birlikte yaşama hukuku’ oldu. Gerçekten çok ihtiyacımız olan bir konu bu seneki tema dünyaya baktığımızda birçok yerinde birçok coğrafyasında maalesef üzücü hadiselerin savaşların, ölümlerin, öldürmelerin, zulümlerin, adaletsizliğin halen hüküm sürdüğünü görüyoruz. Bunlarla kıyaslandığında çok şükür ülkemiz gayet iyi durumda göreceli olarak en azından bizde halen bir huzur ve güven ortamı sağlanabilmiş durumdadır. Tabi temennimiz ve gayretimiz bu huzur ve güven ortamının ülkemizde devam etmesini sağlamaktır. Elazığ özeline baktığımızda tabi ki Harput bir ilim kültür irfan şehri bir alimler müh elifler, müderrisler ve mutasaffıvlar kentidir. Dolasıyla Elazığ’a yakışan budur gerçekten burada farklı mezheplerden hatta farklı dinlerden farklı ırklardan insanlar tarih boyunca bir arada yaşamayı başarmışlardır. Bundan sonrada Elazığ’ımız bu noktada hiçbir sıkıntı yaşamadan birlik beraberlik içerisinde barış içerisinde huzur içerisinde insanların yaşadığı bir memleket olmaya devam edecektir" dedi.Anadolu Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Çoban ise, Hz. Muhammed’in (sav) 1440. doğum yılının idraki içerisinde olduklarını dile getirdi. Çoban, "O Muhammed ki alemi nurlandırdı. O Muhammed ki bir güneş gibi kainata doğdu. O Muhammed ki bütün insanlığa rahmet olarak indi. Hz. Muhammed (sav) akılsızlığın, itikatsızlığın, sapıklığın, bunalımın, huzursuzluğun her tarafı kasıp kavurduğu ve bundan ötürü de kendisine cahiliye devri denilen bu dönemde doğdu. 40 yıl sonra topyekun bütün alemlere peygamber olarak gönderildi. Allah’ın izniyle kısa zamanda cahiliye asrını saadet asrına dönüştürdü. Peygamberlerin en büyüğü ve sonuncusu hiç şüphesiz bizim peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. Çünkü Hz. Muhammed en son evrensel peygamber olup kıyamete kadar gelecek bütün insanlara ve bütün milletler gönderilmiş olan bir peygamberdir. Diğer bir tabirle onun peygamberliği kıyamete kadar devam edecektir. Onun Allah tarafından alıp getirdiği ve dünyaya yaymak için bin bir zorluklara katlandığı ve sonunda Allah’ın inayetiyle buna muvaffak olduğu yüce İslam dinini evrensel olup bütün insanlığın dilidir. Yaradılış gayesine en uygun olan ve kıyamete kadar ihtiyaçlara cevap verecek olan hikmet dolu edebi bir dildir" diye konuştu.Daha sonra konuşan İl Müftüsü Peyami Güngör de, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. peygamberin Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle gerek Türkiye’de gerek ülke dışında Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatının bulunduğu her yerde bu haftanın çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olduğunu söyledi.Programın sonunda katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi.