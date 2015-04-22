Çocuklar Koro Halinde Şarkı Söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen 8.Çocuk Korolar Şenliği coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi ile Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri işbirliğinde 8.Çocuk Korolar Şenliği düzenlendi. Bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağı program kapsamında düzenlenen 8. Çocuk Korolar Şenliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Şen, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Enes Can Yücel, veliler, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Şen, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğinde bu yıl 8. Çocuk Korolar Şenliğini gerçekleştirmekteyiz. Amacımız sizlerin gözündeki ışıltıyı görmek. Seslendireceğiniz şarkılara eşlik ederek heyecanınızı paylaşmak. Bu etkinliğimizde bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a, Kent Konseyi’ne ve Çocuk Meclisine çok teşekkür ediyorum" dedi.Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Enes Can Yücel, ortaklaşa bir çalışma yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Sanat, çocukların yani bizlerin gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Ne kadar çok sanat faaliyetlerinin içerisinde bulunur ve kendimizi bu anlamda geliştirirsek o kadar çok kendimizi geliştirmiş olacağız" dedi. Kent Konseyi Başkanı Değirmenci ise, "Biz bu sene Kent Konseyi Çocuk Meclisimiz ve Güzel Sanatlar Lisemiz ile beraber bu faaliyetleri sadece 23 Nisan’da değil 1 hafta boyunca kutlayalım istedik. Bu kapsamda da ortak bir çok çalışma yaptık" dedi.Konuşmaların ardında öğrenciler velileri ile birlikte şarkılar söyledi. Daha sonra İşitme engelli öğrenciler tarafından da bir sunum gerçekleştirildi. Program sonunda ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Şen tarafından öğrencilere katılım belgesi verildi.