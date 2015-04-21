Anaokulu’nda Kutlu Doğum Haftası İçin Lokma Dağıtıldı

Denizli Merkezefendi ilçesi Rukiye Urhan Anaokulu’nda Kutlu Doğum Haftası nedeniyle davetlilere ve öğrencilere lokma dağıtıldı.Okulda Vali Yardımcısı İsmail Kaygısız, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Merkezefendi İlçe Millî Eğitim Müdürü Adem Kılınç, okul müdürleri, öğrenciler ve velilerin katılımı ile lokma günü yapıldı.Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz etkinlikte yaptığı konuşmada, “Okullarımızda düzenlenen bu tür etkinliklerle okul-öğrenci ve veli birlik ve beraberliği daha güçleniyor ve kaynaşma sağlanıyor. Ayrıca öğrencilerimizde paylaşma bilinci oluşması açısından önem arz etmekte. Lokma dağıtım etkinliğine maddi-manevi destek veren özellikle öğretmen arkadaşlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.