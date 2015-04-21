Kulp’ta Heveda Derneği Açıldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, Heveda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı.Yeni Mahalle’de bulunan dernek binasında düzenlenen açılışa Kulp Belediye Eşbaşkanı Metin Dinar’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Dinar, bu tür derneklerin açılmasının ilçenin yararına olacağını söyledi.Daha sonra konuşan Heveda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Dengiz, derneğin, Kulp ilçesinin ve Heveda köylülerinin daha iyi imkanlara kavuşturulması, güçlendirilmesi ve halk arasında kaynaşmayı sağlamak için kurulduğunu söyledi.Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile derneğin açılışı gerçekleştirildi.