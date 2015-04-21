Gelişim Ligleri’nde Finaller Başlıyor

Coca-Cola Gelişim Ligleri çatısı altında oynanan Bölgesel Gelişim Ligleri Türkiye finalleri başlıyor.U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye finalleri, Coca- Cola Gelişim Ligleri statüsünde yer aldığı gibi 8’er takımın katılımı ile Antalya’da yapılacak.U19 yaş kategorisinde finaller, Marmara Grubu’nu 1., 2., ve 3. sırada tamamlayan 3 takım, Ege Grubu’nu 1. ve 2. olarak tamamlayan 2 takım, İç Anadolu, Karadeniz ve Çukurova guruplarını 1. sırada tamamlayan 3 takım olmak üzere toplamda 8 takımla düzenlenecek. U17, U16, U15 ve U14 yaş kategorilerinde ise finallere Marmara-2 ve Ege gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, Marmara-1, İç Anadolu, Karadeniz ve Çukurova guruplarını 1. sırada tamamlayan takımlar olmak üzere 8’er takım katılacak.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR DA FİNALLERDE BOY GÖSTERECEKU19’larda Çukurova Grubu’nda şampiyon olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor finallere katılan takımlar arasında yer alıyor. Türkiye finallerinde yer almaya hak kazanan 8 takım, kura usulü ile 4’er takımdan oluşan 2 gruba ayrılacak. Lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarını ilk sırada bitiren iki takım final, 2. sırada bitiren takımlar ise 3.’lük müsabakası oynayacak. Böylelikle 7’şer gün sürecek her yaş kategorisi Türkiye finallerinde 14’er resmi maç yapılarak şampiyon takımlar belirlenecek.