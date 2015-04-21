Ergani Gençlerbirliği, Trabzonspor’a Pilot Takım Oluyor

Futbolda Diyarbakır-Trabzon hattında çok önemli bir işbirliği gerçekleşmek üzere. Ergani Gençlerbirliği U15 takımının Türkiye üçüncüsü olması başta olmak üzere Ergani ekibinin alt yapıdaki başarısını yakından takip ederek, bundan etkilenen Trabzonspor, pilot takım için atağa geçti.Trabzon’a davet edilen Ergani Gençlerbirliği Başkanı Ekrem Senvar ve genel koordinatör Mehmet Kanat, Trabzonspor Alt Yapı Koordinatörü Sadi Tekelioğlu ile görüşmelerde bulunarak mutabakata vardı.Türkiye’nin 4 büyük kulübünden biri olan Trabzonspor’dan böyle bir teklif almalarının gurur verici olduğunu belirten Ergani Gençlerbirliği Başkanı Ekrem Senvar, anlaşmaya yakın olduklarını söyledi."TRABZONSPOR’A OYUNCU KAZANDIRACAĞIZ"Bordo-mavili kulübün bu iş için kendilerine malzeme ve maddi yardım sağlayacağını belirten Senvar, Trabzonspor’a oyuncu kazandıracaklarını söyledi. Senvar, “3 yıl önce kurulan kulüp olmamıza ve maddi imkansızlıklar yaşamamıza rağmen alt yapıda büyük başarılara imza attık. Son olarak U15’lerde Türkiye üçüncüsü olduk. Trabzonspor’dan gurur verici bir teklif geldi. Trabzonspor, bölgemizde ciddi taraftar potansiyeli olan ve sevilen bir kulüp. Geçmiş yıllardan kaynaklanan Diyarbakır-Trabzon dostluğu da var. Trabzon’a giderek görüşmelerde bulunduk. Olumlu bir noktadayız. Bir aksilik olmadığı takdirde karşılıklı işbirliği ve pilot takım anlaşması yaparak Trabzonspor’a Ergani’den futbolcu kazandırma misyonunu üstleneceğiz” dedi.