’Enerji Ve Suyu Verimli Kullanalım’ Çağrısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca her yıl düzenlenmeye başlanan Verimlilik Haftası’nın ikincisi, 27 Nisan-3 Mayıs 2015 tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Verimlilik Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği’nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği’nin (TTKD) Başkanı Mehmet Barak, Türkiye’de enerjinin verimli kullanılmadığına dikkat çekerek, enerjiyi daha verimli kullanma çağrısı yaptı.TTKD Başkanı Barak, enerjinin verimli kullanılmadığı gibi, Güneydoğu illerinde fazlası ile israf edildiğini savundu. Barak, “Sadece Dicle Elektrik tarafından elektrik dağıtım hizmeti verilen Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta her yıl yaklaşık 2.7 milyar lira tutarındaki 8 milyar kWh kadar elektrik israf ediliyor. Bunun ile her yıl 24 derslikli 420 okul, 75 yataklı 115 Devlet Hastanesi, 300 öğrenci kapasiteli 150 öğrenci yurdu yapılabilir” dedi.15 MİLYAR KWH KAYIT DIŞI KULLANILIYORSöz konusu 6 ilde yılda yaklaşık 20 milyar kWh elektrik tüketildiğini, bunun ise yaklaşık 5 milyar kWh’lik kısmının abonelere satılabildiğini, geri kalan ve toplam kullanılan elektriğin yüzde 75 kadarını oluşturan 15 milyar kWh kadar elektriğin ise kayıt dışı olarak tüketildiğini de kaydeden TTKD Başkanı Mehmet Barak, şöyle dedi:“Bu rakamlar, bölgede elektrik enerjisinin ne denli verimsiz bir biçimde kullanıldığını açık seçik olarak ortaya koymaya yetiyor. 6 ilin nüfusu 5.5 milyon ve yaklaşık 1.5 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Yapılan hesaplamalara göre bölgede kişi başına ortalama elektrik tüketimi 3.150 kWh iken, Türkiye genelinde kişi baçına elektrik tüketimi ise 2.900 kWh’dir. Yine Dicle bölgesinde kayıt dışı elektrik kullanımı yaklaşık yüzde 75 iken, Trakya Elektrik bölgesinde bu oran yüzde 6.14’tür. Bu iki bölge arasında kaçak elektrik kullanım oranına baktığımızda, arada neredeyse uçurum vardır.”TARIMSAL SULAMADA VERİMSİZ KULLANIMTürkiye genelinde tarımsal sulamanın yüzde 50’sinin de Dicle Elektrik tarafından elektrik dağıtım hizmeti verilen 6 ilde yapıldığını hatırlatan Barak, bu alanda da ciddi bir enerji kaybının olduğunu, elektrik gibi yeraltı su kaynaklarının da verimsiz bir şekilde kullanıldığını sözlerine ekledi. Her yıl ortalama 4 milyar kWh elektriğin, yeraltındaki suyun tarlaların sulanması için yerüstüne çekilmesi amacıyla kullanıldığını kaydeden Barak, şu ifadelere yer verdi:“Elektriği yüzde 95 düzeyinde kayıt dışı ve kaçak olarak kullanan tüketici, enerjiye bedel ödemediği için aşırı sulama yapmaktadır. Böyle olunca hem elektrik enerjisi, hem de yeraltı suyunun hiç de verimli kullandığını söyleyemeyiz. Devasa motopomplar özellikle yaz aylarında ciddi enerji dalgalanmalarına yol açmakta, eski teknolojiye sahip bu motopompların sahipleri ise yüksek elektrik bedelini ödemekten kaçmaktadır. Oysa son dönemlerde üretilen ‘Frekans Konvertörlü Motor Yol Verme Sistemleri’nin kullanılması halinde hem enerji verimliliği artacak, hem de üreticinin kayıt dışı elektrik kullanmasına gerek kalmayacaktır. Mevcut motopomplara 3-4 bin lira maliyetle eklenebilen bu sistem, tarımsal sulamada kullanılan enerjide yüzde 30 tasarruf sağlayabileceği ve dalgalanmayı önleyeceği gibi, motor derini düzenleyerek sulamayı da verimli kılıyor.”Barak, halkın evlerinde kullandıkları aydınlatma ve diğer elektrikli ev aletlerinde de enerji verimliliğine azami özen göstermelerinin hem kendi ekonomileri, hem de ülke ekonomisi için yararlı olacağının da altını çizdi.