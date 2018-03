Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Yıllık Çalışmalarını Açıkladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, bir yıllık hizmet döneminde yaptıkları çalışmaları basınla paylaştı.Eşbaşkanlar, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı resepsiyon salonunda bir yıllık hizmet döneminde yürütülen çalışmaları basın yayın kuruluşları temsilcileriyle, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle paylaştı. Bir yıllık faaliyetlerin anlatıldığı 20 dakikalık filmin ardından konuşan Eşbaşkan Gültan Kışanak, bir yıl önce halkın büyük teveccühüyle seçildiklerine söyledi. Kışanak, "Demokrasilerde seçim ve sandık önemlidir. Halkımız görevini yaptı, demokratik tercihini kullandı ve bizleri göreve getirdi. Bizlerde gecen bir yılda halkımıza karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Ne kadarını yapamadık bugün onun muhasebesini yapabilmek için sizlerin huzurundayız. Aslında kamuoyu aracılığıyla halkı bilgilendirmek istiyoruz. Yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu. Ben buradan yaptığımız iyi çalışmalar ve güzellikler için halkımıza teşekkür ediyorum. Yapılan güzel şeyler halkımızındır varsa bir eksik o da bizimdir. Çünkü kamu hizmeti sunuyoruz, halkın imkanlarıyla halkın ihtiyaçlarını karşılama çalışıyoruz" dedi."15 BİN KİLOMETRENİN HER KARIŞINDA BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMASI VAR"15 bin kilometrenin her karışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması olduğuna dikkat çeken Kışanak, "Göreve başladığımızda, tek kuruşu bile heba etmeden çalışma yürüttük. Güçlü bir hazırlıkla örgütlenmeyi esas aldıklarını ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye çalıştık. Diyarbakır’ın her karışında Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti vardır. İtfaiye, sağlık, yol, su ve kanal hizmetleriyle ilgili çalışmaları tüm ilçelerde yürüttük. Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı, Kadın Daire Başkanlığı ve yol hizmetleri ile ilgili daire başkanlığı kurduk. Önemli birkaç projenin güçlü bir şekilde ilerlemesi için imkanlarımızı seferber ettik. Şunu net olarak söyleyebilirim ki, demokratik öz yönetim iddiamızın güçlü bir şekilde hayata geçmesi için artık Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kurumsal kapasitesiyle, idari teşkilatlan şemasıyla, örgütlenmesiyle hazırdır. Halkımızın hizmetindedir" diye konuştu."BELEDİYEMİZ MADDİ VE MANEVİ OLARAK TÜM GÜCÜYLE MÜCADELE EDİYOR"Şehrin bazı kuralları olduğuna, ancak bu kurallara uyulmadığını anlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı, popülizmden uzak durduklarını ve kamusal hakları ihlal edenlere karşı belediye olarak maddi ve manevi tüm güçleriyle mücadele ettiklerini kaydetti. Anlı, "Kentin geleceğini ilgilendiren konulara günlük geçici politikalarla yaklaşmıyoruz. Sonuna kadar geleceği düşünerek hizmet üretiyoruz. Diyarbakır’ın Türkiye’nin 12. büyük vilayeti olduğunu ve ama gelişmişlik sıralamasında 67. sırada bulunduğunu görüyoruz. Bunu durduracak irade bizleriz. Bunu Ankara’da, başka bir yerde elbette ki pozitif ayrımcılık bölgeler arası gelişmişlik farkının kaldırılması noktasında yapacağız. Ama bizler de en başta bu çalışmanın bu çabanın sahibi olacağız. Popülizm günü kurtarabilir ama geleceği karartır" şeklinde konuştu."ALTYAPI ÇALIŞMASI ELEŞTİRİ ALMAMALIDIR, SAHİPLENİLMELİDİR"Bozuk olan yollar sebebiyle çok ciddi eleştiriler aldıklarını vurgulayan Anlı, altyapı çalışmaları nedeniyle yolların bozulduğunu, bu yıl kentteki tüm bulvar ve caddelerin asfaltlanacağını belirterek şunları söyledi:"Şimdi gezdiğiniz sokaklarda, her yerde yollar bozuk. Her yer şantiyeye dönmüş, her yer de çalışma var. 2004 yılında bundan daha ağır bir çalışma vardı. O zaman insanlarımız teşekkür ediyordu. Altyapı çalışması ne kadar önemlidir. Geleceği ilgilendiriyor. Sahip çıkıyorlardı. Bugün altyapı çalışması eleştiri almamalıdır. Altyapı çalışması sahiplenilmelidir. Bunu Belediye Eş Başkanı olarak değil bu şehirde yaşayan bu şehrin geleceği konusunda kaygı duyan bir insan olarak söylüyorum. Üç projemizi bitirdik.Yağmur suyu şebekemizin sadece bu yıl içerisinde 50 kilometrelik bölümü kaldı. Sizlerden sabır diliyoruz. Yokluk ve yoksulluk içerisinde bunlar nasıl yapılıyor, sorusunun iki cevabından biri dayanışmadır. ikincisi Avrupa Birliği özellikle uluslar arası finans kuruluşları nezdinde yapılan girişimlerin kente dönük sonuçlarıdır. Yani bu hizmetlerin neredeyse tamamı tamamına yakın bölümü hibedir. Bu şehirde yaşayan insanların cebinden bir kuruş para çıkmadan çoğu yapılıyor. Bunun kıymetini bilmek lazım."Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı hizmetler ise şöyle:"Geçmişte sadece kent merkezinde çalışmalar yürütülürken 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle 15 bin kilometre karelik bir alanda, 17 ilçe, 2 bin 200 köy ve mezrada hizmet verildi. Hafif raylı sistemin sözleşmesinde son aşamaya gelindi. Kent içi ulaşımın rahatlaması amacıyla geliştirilen hafif raylı sistem projesinin kredi sözleşmesinde son aşamaya gelindi. Sonbaharda imzalar atılarak, adım adım raylı sistemin örülmesi hedeflendi. Belediyenin hizmet sınırının Diyarbakır il sınırı olmasıyla birlikte Silvan, Ergani, Dicle, Eğil, Bismil, Çermik, Çüngüş ilçeleri, Şölen, Salat ve Tepe beldelerine geçen yıldan bu yana belediye otobüsleri tahsis edilerek toplu taşıma hizmeti verildi. Kulp, Hani, Hazro, Çınar, Lice ve Kocaköy ilçelerine ise geçtiğimiz hafta 6 otobüs tahsis edilerek, toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı. İlçeler için güzergahlar ve indirme-bindirme yerleri belirlendi, Diyarbakır-Bismil yoluna 32 durak, Diyarbakır-Silvan yoluna 44 adet kapalı durak monte edildi. Ergani, Dicle, Hali, Lice, Kocaköy ve Kulp güzergahında 94 adet durak bakım ve onarımdan geçirildi. Toplu taşıma araçlarının tümüne kamera ve 3G özellikle DVR’ler takılarak, kent merkezindeki tüm araçlar canlı olarak izlendi, gelen şikayetler anlık olarak değerlendirildi. Doğalgazla çalışan 48 otobüs Mayıs ve Temmuz’da geliyor. 48 adet doğalgazla çalışan otobüs satın alındı. Renkleri halk tarafından belirlenen otobüslerin 22 adedi 15 Mayıs’ta, geri kalanları da temmuz ayı hizmet verecek. Doğalgaz Dolum İstasyonu inşa ediyoruz. Araçların yakıt ikmalinin dışarıdan yapılmaması için Doğalgaz Dolum İstasyonu projesi hazırlanarak, inşasına başlandı. Doğum Hastanesi’nin bulunduğu çevrede ve belediyenin yanında çok katlı otopark inşaatına başlandı. Biri tamamlandı, diğeri bu yaz hizmete açılacak. 6 adet kavşak yenilendi, 11 kavşakta sinyalizasyon çalışması tamamlandı, 40 adet kavşaktaki sinyalizasyonlar bakım ve onarımdan geçirildi. Trafik yön levhalarını her noktaya yerleştirdik. Modern bir kentin ihtiyacı olan2020 adet trafik yön levhası üretilip montajları yapıldı, 210 km yol çizgi çalışması ve 185 kilometre bordür boyaması yapıldı. Yeni Batı İlçe Otogarı Mayıs ayında hizmete açılacak. Siverek ve Elazığ yolunu kullanan araçların kent içi trafiği etkilememesi amacıyla inşa edilen otogar, bu ay içinde hizmete açılacak. Eğil’de yıllardır bozuk olduğu için verilmeyen feribot hizmetine yeniden başlandı. Feribotun bakım ve onarımına 90 bin lira harcanarak, feribot seferleri yeniden başlatıldı. Böylece Eğil merkezle 6 köyün ulaşımı sağlanmış oldu. Kent merkezinde ve tüm ilçelerde itfaiye şubeleri açıldı. Çıkan tüm yangınlara anında müdahale edildi. Tüm ilçeler itfaiye araçları konusunda güçlendirildi, Silvan, Hazro ve Lice’deki itfaiye şubelerine 3 adet itfaiye aracı verildi. İtfaiye personeli, afet, ilk yardım, yangın gibi durumlarda yapılacaklar konusunda eğitimler geçirildi. Yıl içinde 3300 adet yangına, 37 intihar vakasına, 128 sel ve su baskınına, 11 boğulma vakasına, 141 sıkışmalı trafik kazasına müdahale edildi. 450 arama kurtarma çalışması, 27 eğitim, 198 denetim, 58 hizmet içi eğitim, 327 adet de baca temizliği yapıldı. Belediyenin hizmet alanının büyümesi nedeniyle itfaiye aracı sayısı artırıldı. 2 adet itfaiye aracı Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize hibe edildi. 7 itfaiye aracının satın alma işlemleri başlatıldı."