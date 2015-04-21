Çocuklarına Bakabilmek İçin Böbreklerini Satmak İsteyen Babaya İş-kur’dan Destek

Diyarbakır’da, çocuklarına bakamadığı için böbreklerini satmak isteyen 5 çocuk babası Abdulkerim Çınar, İş-Kur bünyesinde işe alındı.Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşayan ve 5 çocuk babası olan Abdulkerim Çınar çocuklarına bakamadığı için böbreklerini satmak istedi. İHA’nın ailenin dramını gündeme taşıması üzerine, İş-Kur Diyarbakır İl Müdürü İsmail Koç devreye girdi. Çınar, Diyarbakır Orman Müdürlüğü’nde orman fidanlarının dikimini ve bakımını yapacağı 6 aylık geçici işe yerleştirildi. İş-Kur Müdürü İsmail Koç, Çınar’ın işe yerleştirilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Koç, İş-Kur’un amacının insanlara yardım etmek olduğunu söyledi. Koç, Çınar’ı kalıcı olarak bir işe yerleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Amacımız bu tür kardeşlerimizin istihdam edilmesini sağlamak. Biz de bu doğrultuda kardeşlerimize yardımcı olma gayreti içerisindeyiz. Bundan sonraki programımız da öncelikle onların kalıcı işlerde çalışabilmelerine yönelik olan çalışmalarımız devam etmek. Kardeşimizi iş sözleşmesi bitmeden kalıcı bir işe yerleştirmeye gayret edeceğiz. Evine çocuğuna sürekli bakacak duruma gelmesine yardımcı olacağız" dedi.Abdulkerim Çınar ise İş-Kur sayesinde yerleştiği işinden memnun olduğunu, çocuklarına bakabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Çınar, "6 aylık olsa da beni işe yerleştirdikleri için İş-Kur’a teşekkür ediyorum. En azından çocuklarıma bakabilecek bir durumum oldu. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.