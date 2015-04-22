CHP Ergani’de Seçim Bürosu Açtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde düzenlenen bir törenle seçim bürosunu açtı.CHP Diyarbakır il örgütü tarafından seçim çalışmaları kapsamında Ergani ilçesinde kalabalık bir grubun katılımı ile seçim bürosu açılışını yaptı. Açılış için Diyarbakır’dan giden milletvekili adayları Ergani ilçesi girişinde davul ve zurnalarla karşılandı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Doğru, CHP Diyarbakır milletvekili adayları Muhsin Koçyiğit, Murat Uzun, Mehmet Sıddık Çakar, Ayşe Yelkovan ve Burhan Altay, Ergani İlçe Başkanı Mustafa Aslan, kadın kolları ile çok sayıda partili açılış törenine katıldı. Seçim bürosu açılışının ardından milletvekili adayları toplanan kalabalığa seslendi. Milletvekili adayları yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vererek, CHP iktidarı ile bölgede yaşanan sorunların çözüme kavuşacağını dile getirdi. CHP Diyarbakır milletvekili adayı Muhsin Koçyiğit, daha güçlü bir Diyarbakır için aday olduklarını belirterek, yeni bir ses ve yeni bir soluk için halkın desteğini istedi.AÇILIŞIN ARDINDAN İLÇEDE ZİYARETLER YAPILDICHP Diyarbakır milletvekili adayları ve il örgütünden oluşan heyet seçim bürosu açılışının ardından ilçede bulunan resmi kurumları ve vatandaşları ziyaret etti. Milletvekili adayları vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti. Ayrıca ziyaretlerde CHP’nin seçim sonrasında hayata geçireceği projeler hakkında vatandaş bilgilendirildi. Vatandaşlarla uzun bir süre görüşen heyet daha sonra ilçeye bağlı köylerde taziye ziyaretlerinde bulundu.