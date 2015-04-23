Rektör Adayı Çakar MÜSİAD’ı Ziyaret Etti

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Akademik Personelinden oluşan heyet ile MÜSİAD Düzce şubesini ziyaret etti.Yüksek Öğrenim Kurulunun belirleyeceği üç adaydan birinin Cumhurbaşkanlığı tarafından rektör olarak seçileceği Düzce Üniversitesinden Rektör adayı olan Çakar, MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetim Kurulu ve Üyeleri ile bir araya geldi.Çakar’ı başta MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsmail Çakmak olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD üyeleri, MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı Ömer Levent Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Çakmak heyete MÜSİAD hakkında bilgiler verirken, Çakar’a çıkmış olduğu yolda başarılar diledi.Çakar, Düzce Üniversitesi mevcut durumu hakkında bilgiler verirken, ziyarete katılan MÜSİAD ve Üniversite heyeti Sanayi-Üniversite iş birliği konusu üzerinde görüşler bildirdi.Gelecek dönemde Üniversite ve Sanayi iş birliklerinin daha da kuvvetlendirilmesi amacıyla ortak projelerin geliştirilmesi gerekliliği üzerine durulan ziyaret iyi dilek ve temennilerin ardından son buldu.