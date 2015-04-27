MÜSİAD Düzce Yönetimi 23. Olağan Genel Kurula Tam Kadro Katıldı

MÜSİAD 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Düzce MÜSİAD yönetimi de toplantıya tam kadro katıldı.MÜSİAD Düzce Şube yönetimi ve üyelerinin de katıldığı genel kurulda Nail Olpak tekrar başkan seçilerek görevine devam etti.MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsmail Çakmak, 23. Olağan Genel Kurulu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “MÜSİAD’ın 25. yılına gelmesinin mutluluğunu yaşamaktayız. 25 yıldır MÜSİAD’ın ülkesi ve üyelerin gelişimi için faaliyet sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edecektir. Bizler de MÜSİAD Düzce Şubesi olarak ülkemizin, ilimizin ve üyelerimizin gelişimi için çalışacağız ve Türkiye’nin yeni gücü olarak faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” diyerek tekrar MÜSİAD Genel Başkanı olarak seçilen Nail Olpak ve yönetim kurulunu tebrik etti.