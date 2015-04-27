MÜSİAD Düzce AK Parti Milletvekili Adaylarını Ağırladı

Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce Milletvekili Adayları Faruk Özlü, Fevai Arslan, Ayşe Keşir ve beraberindeki heyet ile MÜSİAD Düzce Şubesini ziyaret etti.Milletvekili adaylarını başta MÜSİAD Düzce Başkanı İsmail Çakmak olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, üyeler, MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı Ömer Levent Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Selamlama konuşmaları ile başlayan ziyaret, ziyarete katılan heyetlerin kendilerini tanıtması ile devam etti. Milletvekili adaylarının kendilerini tanıtarak projelerini anlattı ve destek istedi. Çakmak, MÜSİAD olarak Düzce’nin menfaatine ve gelişimine katkı sağlayacak olan her projenin takipçisi ve destekçisi olacaklarını belirterek milletvekili adaylarına çalışmalarında başarılar diledi.