Milletvekili Adayları Deskkkop’u Ziyaret Etti

AK Parti Düzce Milletvekili Adayları Faruk Özlü, Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ne (DESKKKOP) ziyaret gerçekleştirdi.7 Haziran seçimleri öncesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden milletvekili adayları, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı’yla bir ara geldi. Sivil Toplum Kuruluşlarına önem verildiğini ve toplumun kanaat önderleri olduğuna inandığını kaydeden AK Parti Düzce Milletvekili adayı Fevai Arslan, “Hükümetimiz STK’lara ayrı bir önem veriyor. Zaten bundan dolayı da STK’lara yönelik temayül yoklaması gerçekleştirdik. Bunu Türkiye’de ilk defa yapan parti biziz. Ben inanıyorum ki Esnaflarımızla uyum içinde çalışarak onların sorunlarını çözeceğiz” diye konuştu.Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, kooperatif çalışmaları hakkında geniş bilgiler verdi. Ertan Taşlı ayrıca Düzce esnafının borcuna sadık olduğunu işaret ederek esnaf kredilerinin esnafa ne kadar yararlı olduğunu söyledi. Taşlı son olarak ise “AK Parti heyetine çok teşekkür ediyorum. Düzce Milletvekili adaylarına seçimlerinde başarılar diliyorum” dedi.