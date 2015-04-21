Kaymakam Pekmez Köylerde İncelemelerine Devam Ediyor

Akçakoca İlçe Kaymakamı Aykut Pekmez, Aktaş, Arabacı ve Göktepe köylerine ziyaretlerde bulundu.Kaymakam Aykut Pekmez, Aktaş Köyünde değişimi devam eden köy içi şebeke hattının yapım çalışmalarını inceledi.Yapılan çalışmalar hakkında köy muhtarından bilgi alan Kaymakam Pekmez ayrıca Aktaş Köyünde, yanan evin sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra Arabacı köyüne geçen Kaymakam Arabacı Köyü ile Tahirli köyü bağlantı yolunun başlangıcında, ulaşıma kapalı 200 metrelik kısmın incelemelerinde bulunup yapım çalışmalarına başlanması kararını aldı. Göktepe Köyünde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarımı yapılan Tarihi Göktepe Caminde incelemelerde bulunup, köyün sorunları hakkında bilgi aldı.Yukarıda Mahallede 3 katlı tarihi bina da yangın çıktığını haber alması üzerine olay mahalline gidip yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alarak evde kiracı olarak oturan iki aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunup devlet olarak gerekli yardımın yapılacağını söyledi.