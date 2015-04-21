Kadın Çiftçilere İş-kur Destekli Kurs

Düzce’de kandın çiftçilere yönelik İŞ-KUR destekli kurslar sürüyor.Genç ve kadın çiftçilerin eğitilmesi, tarıma yeni çiftçilerin kazandırılması, istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu arasında "Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü" imzalanarak "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" adı verilen bir proje hazırlanarak yürürlüğe konmuştu.Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün onaylı modüler eğitim programlarının kullanıldığını, Türkiye İş Kurumu tarafından eğitime katılan kursiyerlere belirli ücret ödenerek sigorta primlerinin ödendiğini, eğitime kırsal kesimde yaşayan ve en az ilkokul mezunu 15 - 40 yaş arasında, tarımsal üretimin içinde ve gönüllülük esasına uyan genç çiftçilere yönelik olarak planlandığını söyledi.Harun Kabaoğlu, Tarımsal Nüfus Gençleşiyor projesi kapsamında 2015 yılında 21 kurs açılacağını, bu kurslardan 4’ünün açıldığını, geri kalan 17 kursun ise önümüzdeki aylarda açılacağını bildirdi.İl Müdürü Kabaoğlu, proje kapsamında Beyköy beldesinde fındık yetiştiriciliği ve bitki hastalık ve zararlıları ile ilgili açılan 2 kursu, ardından da Gürcüçiftlik köyündeki baklagil yem bitkileri yetiştiriciliği kursunu ziyaret ederek kurs öğretmenleri Ziraat Mühendisleri Gülden Ak, Zekiye Dilşat Duru ve Ayla Köysal’dan bilgi alarak, yeni uygulamaya giren miras yasasındaki deşiklik ile tarım arazilerinin mülkiyet devri ile ilgili kursiyerlere bilgiler verdi.Proje kapsamında açılan diğer bir kurs olan Kaynaşlı İlçesi Bıçkıyanı köyündeki meyve ağaçlarında budama konulu kursu Kaynaşlı Kaymakamı Şenol Koca ile birlikte ziyaret eden İl Müdürü Harun Kabaoğlu kurs öğretmeni Ziraat Mühendisi Rukiye Tuncel’den bilgi aldı.Kaynaşlı Kaymakamı Şenol Koca ise, Kaynaşlı İlçesinde uygulamak istedikleri yumurta tavukçuluğu kursu ve İlçelerinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdikten sonra kursa katılan kursiyerleri tebrik etti.