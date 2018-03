Highway Outlet’de 23 Nisan Dolu Dolu Yaşanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi‘nde (AVYM) dolu dolu yaşanacak. Özel Nafize Baysal Kreşi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan mini defileden, uçurtma şenliğine, dans gösterilerinden oryantring turnuvasına onlarca etkinliğin yanı sıra Green Box fotoğraf çekimi etkinliği ve animatörlerde gösteriler yapacak.Resmi ve dini bayramların doyasıya kutlandığı Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi her yıl olduğu gibi bu yılda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çeşitli etkinliklerle ücretsiz olarak sunulacak. AVYM içerisinde gerçekleştirilecek olan resim yarışmasında, canlı canlı çizilen resimler jüri tarafından değerlendirilecek. Her sene düzenlenen ve artık gelenekselleşen uçurtma şenliği, bu sene de 23 Nisan Perşembe günü saat 15.00’te başlayacak. AVYM içerisinde düzenlenecek olan bir diğer turnuva ise Oryantring alanında gerçekleşecek. Halk oyunları ve dans gösterilerinin de gerçekleşeceği Highway‘de mini defile, Green Box fotoğraf çekimi, animasyon gösterileri, maskot gösterileri ve bando konseri de yer alacak. Dört gün boyunca sürecek olan bu etkinlikler ücretsiz olarak sunulacak.