Ertan Taşlı Çocuk Bayramını Kutladı

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı aynı zamanda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ertan Taşlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.Ertan Taşlı mesajında “23 Nisan milletimizin egemenliğinin ilan edildiği, halkın iradesinin temsil edilmesi için Türkiye Millet Meclisinin açıldığı tarihi bir gündür. Bu bayram Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarımıza verdiği değerin ve güvenin en büyük göstergesidir. Geleceğimizin emanetçileri Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum ayrıca bugünün dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.