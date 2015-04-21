Düzce’de Cumhurbaşkanı Adına Hatıra Ormanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda, Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce Düzce ili Gümüşova ilçesi Yongalık Köyünde TEM Otoyolu kenarında 1 hektarlık bozuk ormanlık alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı oluşturdu.Düzce Orman İşletme Müdürü Selçuk Yıldız Gümüşova Yongalık köyünde 1 hektarlık alanda oluşturulan hatıra ormanına 350 adet batı ladini fidanı dikildiğini belirterek “Dünya Ormancılık haftasında Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde, Gönül Elçileri Projesi Kapsamında, Muncurlu Köyü Mesire alanında oluşturulan Bereket Ormanlarından sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına da bir orman oluşturuldu” dedi.Düzce Orman İşletme Müdürü Selçuk Yıldız tarafından, ağaçlandırma kapsamında fidan dikimine hız kesmeden devam edileceği belirtildi.