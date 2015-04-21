Düzce Şükran Öney Anaokulunda Şenlik

Düzce Şükran Öney Anaokulu Minik öğrencileri yıl boyunca hazırladıklarını sergilediler ve gönüllerince eğlendiler.Şükran Öney Anaokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında çocuk şenliği düzenlendi. Şenlikte Anaokulu öğrencilerinin yapmış oldukları projeler sergilendi. Anaokulu öğrencilerine Okul Müdürlüğünün organizasyonu ile kurulan şişme oyun parkları, Pamuk Şekeri, Osmanlı Macun şekeri ikramları sunuldu. Öğrencilerin çok eğlendiği etkinlikte Okul Velileri de Çocuklarının yapmış oldukları sergideki projeleri gururla izledi. Sınıfları düzenlediği modern dans gösterileri ile tüm öğrenciler izleyenleri büyüledi. Eğlenceli ve keyifli bir gün geçiren Öğrenciler ve veliler Şükran Öney hanımefendinin tüm öğrencilere getirdiği sürprizler ile daha da mutlu oldu.Okul Müdürü Emine Taşlı, “Anaokulumuzda belirli gün ve haftalar kutlaması kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında çocuklarımızın eğlenerek mutlu olmalarını ve yıl içinde her sınıfımızın kendi projeleri kapsamında yapmış oldukları ürünleri sergilemeleri ile Anaokulu Bahçemiz şenlendi. Bu etkinlikte emek veren çok kıymetli öğretmen arkadaşlarıma minik ama kocaman yürekli öğrencilerimize, yardımcı personelimize Okul Aile Birliğimize, değerli velilerimize sergimizi ziyaret eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.