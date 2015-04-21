Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Düzce Çocuk Hakları Komisyonu tarafından bu yıl ilk çocuk hakları çalıştayı düzenlendi. Sakarya, Bolu, Kocaeli, Yalova ve Düzce’den 100 çocuğun katıldığı çalıştayda 4 ayrı başlık altında masalar oluşturuldu. Bu masalarda 4 ana konu hakkında çocukların da fikri alınarak çözüm yolları arandı.Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Düzce Çocuk Hakları Komisyonu tarafından bu yıl ilk çocuk hakları çalıştayı düzenlendi. Sakarya, Bolu, Kocaeli, Yalova ve Düzce’den 100 çocuğun katıldığı çalıştayda Çocuğa Karşı Uygulanan Şiddet ve İstismarla Mücadele, Çocuk Haklarında Bilinçlilik ve Farkındalık Düzeyinin Arttırılması, Bağımlılık ve Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele ana başlıkları altında masalar oluşturuldu. Bu masalarda 4 ana konuya çocuklarında katılımı ile çözüm arandı.Çalıştayın açılışı için Pelemir Otel’de bir program düzenlendi. Programa Düzce Vali Yardımcısı Salih Karabulut, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Zeki Yıldırım, Sağlık Müdürü Dr. Mahir Arslan, daire amirleri, akademisyenler ile Bolu, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Düzce Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri çocuklar katıldı.Programda konuşan Vali Yardımcısı Salih Karabulut, programın çocuk hakları bilincinin kazanılmasında oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek “Bolu, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Yalova ilerini kapsamayan bölge çocuk hakları çalıştayının hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarla ilgili söylenecek çok fazla konu var. Önemli birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Çocuklarımız neden sokağı tercih ederler? Sokakta karanlık var, sokakta tehlike, güvensizlik, çocuklar ve aileler üzerinden ticaret yapan can tacirleri var. Bütün bunlara rağmen çocuklar sıcacık yuvalarını terk edip sokakta yaşamayı tercih ederler. İşte bunlara cevap bulduğumuz zaman konuyu çözmüş oluruz. İşte yıllarıdır yapılan araştırmalar göstermiştir ki çocukların sokakları tercih etme nedenleri bellidir. Nedir bunlar? Aile içi şiddet, geçimsizlik, fakirlik, ilgisizlik, ailelerin parçalanması, olumsuz çevre şartları gibi bir çok neden var. Bütün bu konulara çözüm bulunursa çocuklarımız daha güvenli olacaktır. Bu çalıştayda da bu konulara çözümler aranacak. Bu çalıştay ile birlikte birçok çözüm bulunacak” dedi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Zeki Yıldırım ise, “Çocuk Hakları Çalıştayı ilimizde ilk kez yapıldı. Çocuk Hakları Komitesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir daire altında mevzuatı olan komitedir. 81 ilde bu komiteler 20 çocuktan oluşur. Bu komiteler çocuk haklarının gündemde kalması çocukların haklarına duyarlı davranılması için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşların ilgisini çekmek için çalışmaktadır. Düzce çocuk hakları komitesi de Düzce’de son 1 yıldır çalışmalara devam etmektedir. 150 çoğumuz sürekli çocuk haklarını gündemde tutuyor. Çalıştayda çocuk haklarını gündemde tutmanın final çalışmasıdır” şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından çocuklar oluşturulan masalara geçti. Her masa kendi konusu ile ilgili olarak tartışacak ve çözüm önerileri arayacak. Çözüm önerileri sonrası oluşturulacak rapor basın ile paylaşılacak.