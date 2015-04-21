Akçakoca’da Kilit Parke Çalışmaları Hızlandırıldı

Akçakoca Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda devam eden yol yapım ve kaldırım çalışmaları kapsamında sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları Ayazlı mahallesi Aslı sokakta devam etmekte. Mevsimsel şartların çalışma olanağı vermesiyle birlikte ilçenin her bir köşesinde yoğun bir çalışma başlatıldı. Tüm mahallelerde programa alınan yerler yaz boyunca belirlenen tarihlerde başlanılacak ve bozuk olan yollar güzel bir görünüm alacağı belirtildi.