Akçakoca Yeşillendiriliyor

Akçakoca’da her alanda yeşillendirme çalışmaları başlatıldı.Daha yaşanılabilir bir çevre, daha yaşanılabilir bir Akçakoca hedefinden yola çıkan Akçakoca Belediyesi, ilçeyi görünümüyle ve havasıyla yaşanılabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Hacıyusuflar Mahallesi öğretmenler evi karşısı Esentepe mevkine yaklaşık 50 Sedir ağacı dikimi gerçekleştiren belediye, ilçenin ihtiyaç duyduğu pek çok alanda ağaç dikim çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Park ve Bahçeler birimi ekipleri mahallelerde ağaçlandırma ve yeşil alan yapımı çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen bütün bu çalışmalar neticesinde, birçok alan yeşillendirilerek, İlçenin ekolojik koşullarına uyum sağlayacak ağaç türleri belediye tarafından Akçakoca’da yaygınlaştırılacağı belirtildi.