Akçakoca Belediye Başkanı Yemenici’nin Acı Günü

Başkan Yemenicinin Acı Günü

Akçakoca Belediye Başkanı Yemenici’nin Acı Günü
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Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’nin dedesi vefat etti.
Belediye Başkanı Yemenici’nin annesi Nimet Yemenci’nin babası Döngelli eski muhtarı Şükrü Lokum vefat etti. Belediyeden verilen bilgiye göre, Şükrü Lokum’un cenazesi 21 Nisan 2015 günü Merkez Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Döngelli köyünde defnedileceği belirtildi.
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