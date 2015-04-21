Akçakoca Belediye Başkanı Yemenici’nin Acı Günü

Belediye Başkanı Yemenici’nin annesi Nimet Yemenci’nin babası Döngelli eski muhtarı Şükrü Lokum vefat etti. Belediyeden verilen bilgiye göre, Şükrü Lokum’un cenazesi 21 Nisan 2015 günü Merkez Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Döngelli köyünde defnedileceği belirtildi.
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Başkan Yemenicinin Acı Günü
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’nin dedesi vefat etti.
Belediye Başkanı Yemenici’nin annesi Nimet Yemenci’nin babası Döngelli eski muhtarı Şükrü Lokum vefat etti. Belediyeden verilen bilgiye göre, Şükrü Lokum’un cenazesi 21 Nisan 2015 günü Merkez Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Döngelli köyünde defnedileceği belirtildi.
Belediye Başkanı Yemenici’nin annesi Nimet Yemenci’nin babası Döngelli eski muhtarı Şükrü Lokum vefat etti. Belediyeden verilen bilgiye göre, Şükrü Lokum’un cenazesi 21 Nisan 2015 günü Merkez Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Döngelli köyünde defnedileceği belirtildi.
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