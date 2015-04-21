Yenişehir’e MOBESE Kuruluyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesine kurulacak MOBESE sistemi için çalışmalara başlandı.Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin birinci safhası olan alt yapı ve yer altı kablo döşeme işine başlandığını ifade etti. Başkan Çelik, “İlçemizde bulunan 4 ana caddeye ve belirlenen bazı noktalara Fen İşleri ekipleri tarafından yer altından yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda fiber optik kablo döşenecek” dedi.Vatandaşların daha huzurlu ve emniyetli bir ilçede yaşayabilmeleri maksadıyla projenin ikinci aşamasında ise Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekiplerince direk ve kameraların montajı yapılacak. MOBESE sisteminin en kısa zamanda faaliyete geçeceği bildirildi.