Uludağ Üniversitesi Rektörü’nden Vali Karaloğlu’na Ziyaret

Bursa Valisi Münir Karaloğlu, yeni atanan Uludağ üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yusuf Ulcay’ı, Heykel de bulunan tarihi Valilik Binasında ki makamında kabul etti.Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirten Vali Karaloğlu: " Uludağ üniversitesi, ülkemizin saygın üniversitelerinden bir tanesi. Yeni oluşan yönetimiyle birlikte, şehirle daha fazla kaynaşmış ve şehrin her anlamda kendisinden beklentilerini karşılayan, bir ilim-irfan yuvası olarak görmek en büyük temennimiz. Ben yeni atanan Rektörümüz, Sayın Ulucay’a ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. ’Ulu Şehrin’, sanayisine yetişmiş elemanlarla, ya da turizme kazandıracakları yeni neferlerle, açıkçası her alanda desteklerine ihtiyacı var" dedi.Ziyaretin anısına, Rektör Prof.Dr.Ulcay ve yönetimi, Vali Karaloğlu ile fotoğraf çektirdi.