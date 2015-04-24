Mudanyalı Öğrenciler 23 Nisanı Uçurtma Uçurarak Kutladı

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan kutlamaları kapsamında ilçedeki öğrencilerle uçurma uçurdu.İlçedeki ilk ve orta okullarda öğrenim gören yüzlerce öğrenci uçurtma uçurarak 23 Nisanı kutladı. Yüzlerce öğrencinin aynı anda uçurduğu uçurtmalar havada renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar uçurtma uçurarak hem eğlendi, hem de 23 Nisanı kutladı. Mudanya sahilinde uçurtma uçurtmanın keyfini yaşayan yüzlerce çocuğun mutluluk gözlerinden okundu. Yapılan şenlikle ilgili açıklama yapan Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker, “Bu etkinliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenliyoruz. İlçe milli eğitim müdürlüğü olarak öğrencilerimize 500 uçurtma dağıttık. Etkinliğe Mudanya’daki her okuldan 78 öğrenci katıldı. Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.