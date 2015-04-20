Miniklerden Tekvando Festivali

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tekvando heyecanı yaşandı.Tekvando İl Spor Temsilciliği ve Mudanya Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün birlikte organize ettiği “23 Nisan Tekvando Egemenlik Kupası“ Mudanya Spor Salonu’nda yapıldı. Turnuvaya 7 takımın kız ve erkek sporcuları katıldı. Ev sahipliğini Mudanya Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün yaptığı müsabakalarda Osmangazi Emek, Osmangazi Hürriyet, İnegöl, İznik, Kestel ve Osmangazi’den 321 erkek, 216 kız toplam 537 sporcu mücadele etti.İlk defa yarışanların çoğunlukta olduğu müsabakalarda sporcuları aileleri yalnız bırakmadı. Minik sporcular ferdi ve takımlar arası yarışmalarda büyük mücadele verdi. Minik sporculardan oluşan takımlar, engelli koşu parkuru, çuvallı zıpzıp, emekleme, müzik eşliğinde sandalye kapmaca gibi değişik yarışmaları ile eğlendi.İl Spor Müdürü Süleyman Şahin, “Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan turnuvaya ilgi olması sevindirici. Ayrıca sporcular kadar velilerin ilgisinin yüksek olmasından memnunuz. Halk eğitim müdürlüklerinin bu kursları ile spor salonlarına gitme imkanı olmayan çocuklar spor yapıyor” dedi.Müsabakalarda yenilen sporculara Büyükşehir Belediyesi, sponsor firma ve kuruluşların katkıları ile madalya, yarışmaları kazanan takımların sporcularına ise değişik ödüller verildi.