Minik Dramacılar Hünerlerini Sergiledi

Nilüfer Belediyesi Drama Atölyesi’nde eğitim gören çocuklar, ‘Sakınan Göze Çöp Batar’ isimli oyunu sahneledi.Nilüfer Belediyesi Drama Atölyesi’ne katılan tiyatro meraklısı 12 çocuk, 6 ay süren eğitimin ardından hazırladıkları oyunu sahneye koydu. Özgürtürk Çalık’ın eğitmenliğinde sahnelenen oyun Konak Kültürevi’nde seyirciyle buluştu. Oyunda ülkeyi yönettikleri sırça sarayda yaşayan kral ve kraliçenin, başına bir şey gelmesinden korktukları kızlarının saray dışına çıkmasına izin vermemesi ile başlayan olaylar konu ediliyor. Saraydan kovulan büyücünün, tembel köylüler ile krala bir oyun oynamaya karar vermesi ile işler iyice karışır. Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Bu sırada çalışan köylü kadınlar ve prensese aşık olan delikanlı da olaylara dahil olur.