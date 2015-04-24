Mehmet Şentürk’e Son Görev

Şentürkler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bursaspor eski yöneticilerinden Mehmet Şentürk (46), son yolculuğuna uğurlandı.1969 Trabzon doğumlu olan Mehmet Şentürk, bir süre önce rahatsızlanarak kaldırdığı özel hastanede hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Şentürk, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı, BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk ve çok sayıda iş adamı katıldı.