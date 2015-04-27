Çocuklar Sokak Oyunlarını Öğreniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kent Müzesi koordinasyonunda gerçekleştirilen ‘9. Bursa Ulusal Sokak Oyunları Şenliği’, 4 Mayıs Pazartesi günü Pınarbaşı Parkı’nda renkli anlara imzasını atacak.Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi tarafından organize edilen etkinliğe Hamzabey Ortaokulu, Rahmiye Malcıoğlu İlkokulu, Özel 3 Mart Azizoğlu İlkokulu, Vahide Aktuğ Ortaokulu, Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu, Teferrüç Ali Osman Gür İlkokulu öğrencileri katılacak. Her yıl yalnızca Bursalı çocuklarla gerçekleştirilen şenlik ilk kez bu yıl Bayburt, Denizli, Amasya, Van, Mardin, Bilecik’ten de misafir öğrencilerin katılımı ile ulusal boyuta taşınıyor. Böylece farklı şehirlerden gelen çocuklarla Bursalı çocukların oyun arkadaşlıkları kentler arası kültür alışverişini ve kaynaşmayı da sağlayacak.Hızla gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutmuş eski sokak oyunlarını araştırıp, tekrar gündeme getirerek yaşatılmasını sağlamak, böylece çocuklar arasındaki sosyal iletişime katkıda bulunmayı Bursa Sokak Oyunları Şenliği bu yıl 9. kez gerçekleştiriliyor. 4 Mayıs Pazartesi günü saat 11.30’da Tophane Saltanat Kapı’dan Pınarbaşı Parkı’na uzanan bir kortejle başlayacak olan program, keyifli anlara imzasını atacak.Pınarbaşı Parkı’nda gerçekleşecek olan etkinlikte sokak oyunları istasyonlarında herkesin eğlenip herkesin kazanacağı oyunların yanı sıra Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından atölye çalışmaları da yapılacak. Şenliğin sunuculuğunu özellikle çocukların yakından tanıdığı Seksenler Dizisi’nden Begüm Öner ve Hakan Bulut yapacak.