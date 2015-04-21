Büyüklerden Kardeşlerine 23 Nisan Hediyesi

Bursa’da, Ali Karasu Lisesi, 23 Nisan’ın yaklaşmasıyla birlikte örnek bir projeye imza attı. Lise öğrencileri, köy okulunun eksiklerini giderdi.23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı’nın yaklaşmasıyla Ali Karasu Lisesi örnek bir projeye imza attı. Kendilerine bir köy okulu belirleyen lise, bu okulu 23 Nisan’a hazırlamak istedi. Nilüfer ilçesindeki Yaylacık köyünde bulunan Yaylacık İlköğretim Okulu’nu 26 öğrenci ve öğretmenlerle ziyaret eden lise, okulun dolap, projektör ve tahta eksiklerini giderdi. Okulun dış cephesini boyayan öğrenciler, duvarları ve camları da süsledi.Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Kaldırım, Ali Karasu Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Ersoy’a teşekkür etti.