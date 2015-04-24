Bursa’da Doğalgaz Patlamasında Facianın Eşiğinden Dönüldü

Bursa’da, BUSKİ kepçesinin doğalgaz hattını patlatması neticesinde yangın çıktı. Çalışmalara nezaret eden Bursagaz ekipleri hemen gazı kapatırken, yangın vidanjörle kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde kazı yapan BUSKİ kepçesi doğalgaz hattını kopardı. Kopan doğalgaz hattı, Akarsu Apartmanı’nın ikinci katında yanmakta olan hermatik sobanın bacasından dolayı alev alarak yangın çıktı. Hemen vidanjörle yangına müdahale edildi. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, apartmanda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.Bursagaz’dan yapılan açıklamada, “Bu sabah saat 10.39’da Yıldırım Ali Paşa Mahallesi Balmumcu Sokak’ta BUSKİ ekiplerince yapılan kazı sırasında doğalgaz hattı koparak yangın çıktı. Kazılara nezaret eden Bursagaz saha ekibi tarafından doğalgaz vanası derhal kapatılırken, çıkan yangın da BUSKİ’ye ait vidanjör yardımıyla söndürüldü. Kopan doğalgaz hattı, ikinci katta yanmakta olan hermatik sobanın bacasından dolayı alev alarak yangın çıktı. Vidanjörle yangına müdahale edildi. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı Akarsu Apartmanı’nda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi” denildi.