Arazi Yolları Düzenleniyor

Orhangazi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arazi yollarını düzenliyor.Tarım arazilerini ve bazı mahalleleri birbirine bağlayan yolları genişletip tesviye eden ekipler, yaza kadar bu çalışmaları tamamlamayı planlıyor. Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü vasıtası ile dış mahallelerde birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, “Mahalle girişlerinin düzenlenmesinden su kanallarının bakım ve onarımına, arazi yollarının tesviyesinden çiftçilere eğitim verilmesine kadar birçok faaliyet yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.