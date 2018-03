AK Parti’den Türkılmaz’a Beddua Tepkisi

AK Parti İlçe Başkanı Erdal Kaya, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın “Geçmiş dönem belediye başkanına her gece beddua ediyorum” sözlerine tepki gösterdi.Türkyılmaz’ın bu sözlerinin halk tarafından seçilen birine hakaret manasına geldiğini ifade eden Kaya, “Mudanya halkı olarak bizler, partiniz adına sizin söylediklerinize itibar etmek zorundayız. Maalesef bırakın halka söylediklerinizi, her ay yaptığınız meclis toplantılarında zabıtlara geçen ifadelerinizde bile, bir ay önceki lafınız bir ay sonrasını tutmuyor. Bu tutarsızlığınızla, bir yıllık zaman zarfında Mudanya adına yaptığınız bir tane eser gösterir misiniz? Mütareke kutlamalarında, “ Barışın başkenti Mudanya’yı haramilerin elinden kurtardım” diyorsunuz. Sadece ve ilk defa sizin döneminizde yapılan mütareke kutlamalarında bile, gerek meclis toplantılarında ve gerekse sizin ağzınızdan çıkan “758 bin TL harcadık” dediğiniz kutlama masraflarında, mahalli ve Bursa basınından öğrendiğimiz kadarıyla 440 bin TL fazladan harcama görülmektedir. Mevzu bahis bu rakam, sizin gözünüzde kayda alınmayacak bir değerde midir?” diye sordu.“ESNAFIN NE KADAR YAKININDA OLDUNUZ?”Kaya, Türkyılmaz’ın esnafı da mağdur ettiğini ileri sürerek, “Sahildeki esnafın dükkânları için kaçak diye yıkım kararı aldınız. Peki bu aşamada siz belediye olarak bu esnafın ne kadar yanında oldunuz? Kendi ekibinizden birinin yaptığı yakışıksız ve çirkin hareketten dolayı, meclis konuşmalarınızda da “açığa aldım” dediğiniz malum şahıs, hala belediyenin bir biriminden alınıp diğer biriminde çalışmaktadır. Evet sizi tebrik ediyoruz, ekibinize çok iyi sahip çıkıyorsunuz. Keşke bu “ağabey” tavrını vatandaşa da gösterebilseydiniz. Eğer bu malum şahsı, itham edilen suçu sabit olana kadar açığa alamıyorsanız, zabıta biriminde olan, suçu sabit kılınmayan devlet memuruna neden iş başı yaptırmıyorsunuz? Yoksa kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyerek göreve geldikten sonra belediye personeli arasında parti ayrımı yaparak, “benden olan gelsin” mi diyorsunuz? Köylerin borçlarını ödediğinizi söylüyorsunuz. Halbuki köylerde muhtarlık binalarının elektrik faturalarını ödemediğiniz için elektriğin kesilmesine sebep oluyorsunuz” diye konuştu.Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:“Barışın, kardeşliğin şehri Mudanya’yı oluşturmak gayesiyle yollara çıktığınızı her fırsatta ifade ediyorsunuz. Fakat Mudanyalı hemşerilerimizin teveccühü ile seçilmiş, geçmiş dönem belediye başkanına her gece beddua ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu tavrınızı kınıyoruz. Bizler ise Mudanya’nın güzelleşmesi adına küçücük bir çivi dahi çakan geçmiş dönem belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz”.