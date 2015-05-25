1 Milyon Lira Harcanan Gülbahçe Camii Açıldı

Gülbahçe Mahallesi’nde 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören caminin yerine, 10 ayda yaptırılan 450 kişilik caminin, resmi açılışı yapıldı. Cuma namazından sonra açılışı yapılan caminin, yaklaşık 1 milyon liraya mal olduğu açıklandı.Gülbahçe Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında hayırseverlerin ve mahalle halkının destekleriyle 10 ayda yapımı tamamlanan caminin açılışı dün gerçekleştirildi. Bursa Valisi Münir Karaloğlu ile ilçe protokolünün ve vatandaşların katıldığı açılış Cuma namazı sonra yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından konuşan Derneğin Kurucu Başkanı Mehmet Bayrak, "1999 depreminde hasar gören camimizin yerine yenisinin yapılması uygun görülmüştü. Biz de 09 Ocak 2014 tarihinde ilk kazmayı vurduğumuz bu ibadethaneyi 7 Kasım 2014’te tamamlayıp ibadete açtık. Kış mevsimi olması dolayısıyla çevre düzenlemesini yapamamıştık. Onu da tamamladık ve bugün açıyoruz. Tüm İslam âlemine hayırlı olsun. Camimiz 450 kişilik olup tahmini 940 bin TL’ye mal oldu. Hiçbir borcu bulunmayan bir camimizdir. Destek verenlere teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı ve uğurlu olur" dedi.Büyükşehir yasasıyla beraber köylerin mahalleye dönüştüğünü aktaran Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise; “İnşallah buralara asfalt getireceğiz. Köylerin kalitesi yükselecek. Belediye olarak hizmet alakalı kalitemiz arttı. Yasayla beraber köylerde ciddi nüfus artışı olacak. Köylerde hayat canlanacak, eski cıvıltılı günlerine dönecekler. 10 ayda burayı ayağa kaldırmak kolay değil. Çevre düzenlemesi biraz gecikti, nasip bugüneymiş. Zaman içerisinde oluşacak eksikleri de gidereceğiz” diye konuştu.Bursa Valisi Münir Karaloğlu ise, "Camiler, bulundukları yerlerde Müslümanların yaşadığını gösterir en önemli mabetlerdir. Camileri sadece ibadet edilen mekân olarak görmeyin. Camiler İslam toprağı olduğunu gösteren en önemli tapu belgesidir. Gülbahçe Mahallemiz ve İnegöl’de yaşayan vatandaşlarımızın çoğu, Batum’dan Rus zulmü altında dinlerini, örf-adet ve geleneklerini yaşayamadıkları için göçenlerden oluşuyor. Bugün Batum’a gittiğinizde orada uzun yıllar Müslüman kimliğiyle yaşayan atalarımızın izlerinden, cami, minare olarak kalıntıları görmeniz mümkün değil. Ben umarım bu güzel, yeşillikler içinde camimiz hayırlara vesile olur, köylerimizin mahallelerimizin cazibesi daha da artar ve insanlar şehirlerin stresinden, kalabalığından uzaklaştırıp buralarda yaşarlar” diye kaydetti.Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu, Dernek Başkanı Engin Sevinç ile Derneğin Kurucu Başkanı Mehmet Bayrak’a teşekkür belgesi takdim etti.Daha sonra kurdele kesimiyle caminin açılışı yapıldı. Açılışta katılımcılara ve ilçe protokolüne pilav ikramında bulunuldu.