TKDK 14. Çağrı İlanına Çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 17 Nisan 2015 tarihinde 14. Başvuru Çağrı İlanı’na çıktı. TKDK Burdur İl Koordinatörü Selami Okka, proje kabulünün 11 Mayıs 2015 Pazartesi günü başlayacağını ve 5 Haziran 2015 Cuma günü sona ereceğini dile getirdi. 14’üncü çağrının IPARD’ın son çağrısı olduğunu açıklayan TKDK Burdur İl Koordinatörü Selami Okka: “14. Çağrı, IPARD I’in son çağrısıdır. Bu çağrıda Süt Üreten Tarımsal İşletmelere % 50 ile % 65 arasında hibe verilecektir. Yine Yapım İşleri İçermeyen-Mevcut İşletme olmak kaydıyla; Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi, Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi, Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi-Soğuk Hava Deposu ile Su Ürünlerinin İşlenmesine yönelik projelere % 50 hibe verilecektir” şeklinde konuştu.42 İlde süt üreten tarımsal işletmelerle ilgili projelere 81 Milyon Euro, işleme sektörleri ile ilgili projelere de 40 milyon euro hibe desteklemesi olacağını belirten İl Koordinatörü OKKA, başvuru şartları ile ilgili detaylı bilginin www.tkdk.gov.tr adresinden öğrenilebileceğini ve proje sunmayı düşünen tüm vatandaşlarımızı TKDK Burdur İl Koordinatörlüğüne beklediğini ifade etti.