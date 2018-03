İlahiyat Öğrencilerinden Kutlu Doğum Haftasına Özel Naat Gecesi

Bayburt’ta Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen Naat Gecesi ile renklendi.Bayburt İl Müftülüğünün desteği ile Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlim Kültür ve Sanat Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen Naat Gecesi büyük ilgi gördü. Beğeniyle izlenen programda katılımcılar duygulu anlar yaşandı.Şair Zihni Kültür Merkezinde yapılan programa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Bayburt Belediyesi Eski Başkanı Hacı Ali Polat, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Yusuf Şen ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.Şair Zihni Kültür Merkezi fuayesinde ebru ve minyatür sanatçısı Hanefi Sansu’nun öğrencileri tarafından açılan serginin gezilmesinden sonra Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gece, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı İlim Kültür ve Sanat Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Şen’in Kutlu Doğum Haftası’nın anlam ve önemine dair yapılan konuşma ile devam etti.Kutlu Doğum programlarına katılımların her geçen yıl salonlara sığmadığını belirten Şen, " Bu bizim için hamd edilecek bir durumdur. İlahiyat Fakültesi İlim Kültür ve Sanat Kulübü öğrencilerimizin İl Müftülüğümüzün ve Sayın Rektörümüzün katkılarıyla bu programları düzenliyoruz. Her geçen gün her geçen yıl bunlar artarak devam ediyor. Rektörümüze, İl Müftülüğümüze, emeği olan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Allah Resulünü anmak, yâd etmek, onun ruhunu şad etmek, onun ümmetinden birer fert olarak bu salonları doldurmak büyük anlam ifade ediyor. Bu yıl Kutlu Doğum ‘Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ teması etrafında kutlanıyor. Birlikte yaşama denildiğinde gerçek kaynaşmanın, kardeşliğin, bir arada olmanın fiiliyata aksettiği günleri yaşıyoruz. Salonumuzun bu tablosu birlikte yaşamanın en güzel örneğidir. Huzur kenti Bayburt’ta Bayburt Üniversitesinin öğrencileri olarak bir arada bulunmanın, kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın, en güzel örneğini sergiliyorsunuz, onun için sizleri tebrik ediyorum. Programı düzenleyen öğrenci kardeşlerimizin özverili çalışmaları takdire şayan. İnanıyorum ki bu çalışmalar ahirette de karşılığını bulacaktır. Samimi olan bu kardeşlerimiz, Allah Resulünün getirmiş olduğu ilkeleri hayatımıza aksettirmek adına en güzel örneği sergilediler "dedi.İslam Medeniyetinin birlikte yaşama adına en güzel örnekleri verdiğini anımsatan Şen, " Gerek Kudüs’te olsun, gerek Endülüs’te olsun, gerek Mardin’de olsun, gerek İstanbul’da olsun, İslam coğrafyasının neresi olursa olsun biz gerçek anlamda birlikte yaşamanın, kardeşliğin, gerçek örnekleri, gerçek timsalleri olduk. Bizler de onların temsilcileri olarak inanıyorum ki bu ruhla, bu gayretle, bu çabayla, bu dayanışmamızı daha ilerilere götüreceğiz. "diye konuştu.Ney dinletisinin de olduğu programda İlahiyat Fakültesi öğrencileri birbirinden güzel ve anlamlı naatlar, şiirler, kasideler ve ilahiler okudu.Salonda yer kalmadığı için izleyicilerin bir kısmı, programı ayakta izlemek zorunda kaldı.İlahiyat Fakültesi misafir öğretim görevlisi Hayri Kocabey yönetimindeki İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından çeşitli makamlarda ilahiler seslendirildi.Girişte dağıtılan numaralandırılmış güller için çocuklar tarafından kura çekimi yapılarak hediyeler verildi.Program Grup Sini’nin “Vahşi” adlı tiyatro gösterimi ile sona erdi.