Batman Gönüllüleri Derneği’nden Kutlu Doğum Etkinliği

Batman Gönüllüleri Derneği Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif okuttu.Yeni Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Mevlid-i Şerif sonrasında katılımcılara lokum ve karanfil ikram edildi. Batman Gönüllüleri Derneği Başkanı Şükran Doğu, Hz. Muhammed’i (sav) en iyi şekilde anlamak ve anlatılması gerektiğini söyledi. Doğu, "Onun hayatını kendimize örnek alıp, onun izinde gitmemiz gerekiyor. Peygamberimizi büyük, küçük, erkek, kadın herkesin en iyi şekilde tanıması ve yaşam biçimini kendine örnek alması gerekir" dedi.