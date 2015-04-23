Taekwondocular Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bartınlı taekwondocular 12-17 Mayıs tarihleri arasında Marmaris’te yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.12-17 Mayıs tarihleri arasında Marmaris’te yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılacak olan Yıldız Taekwondocular hazırlıklarına devam ediyorlar. Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Taekwondo Bartın İl Temsilcisi Gökser Çağdaş, "İlimizi temsilen müsabakalara 6 Bayan 6 Erkek olmak üzere 12 sporcu ile katılıyoruz. Sporcularımız müsabakalara kadar uzun bir hazırlık dönemi geçirdiler. Özverili bir şekilde hırsla çalıştılar. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu maçların ardından 20/24 Mayıs tarihleri arasında yine Marmaris’te Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası yapılacak. Bartın’ı 3 erkek 1 bayan olmak üzere 4 sporcu ile temsil edeceğiz. Toplam 16 sporcumuz Bartın’a madalya getirmek için tatamiye çıkacak. Katılacak kulüplerimizin antrenör ve sporcularına başarılar diliyorum. Sporcularımızın turnuvaya katılımlarında ve çalışmalarında desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.