Gençlik Merkezi’nden Kutlu Doğum Programı

Bartın Gençlik Merkezi üyesi gençler Kutlu Doğum Haftası kapsamsında düzenlenen programda buluştu.Bartın Gençlik Merkezi tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamsında program düzenlendi. Bartın Gençlik Merkezi hizmet binasında filografi sergisi açılışıyla başlayan program, Bartın merkez Bilal-i Habeşi Camii İmamı Hüseyin Korkut’un Kur’an tilaveti ve İl Vaizi Hulusi Güner’in ‘Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ konulu söyleşisi ile devam etti. Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi ilahi grubunun konserde verdiği programa katılanlara güllü lokum, şerbet, gül suyu ikramı da yapıldı.Programın ardından değerlendirmede bulunan Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Soner Başkaya, programa katılan davetlilere teşekkür etti.