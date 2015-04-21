Bartın’da Bal Baraj Maçı 26 Nisan’da Oynanacak

Bartınspor ile Ulus Çınarspor Bartın’ı Bölgesel Amatör Lig’de temsil edebilmek için 26 Nisan tarihinde karşı karşıya gelecek.Bartın’da 2014-2015 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve Bartın 1. Amatör Ligin tamamlanmasının ardından BAL statüsüne yer alacak takımın belirleneceği baraj müsabakasının oynatılması ile ilgili toplantı yapıldı. Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, Spor Şube Müdürü Songül Karaüzüm Demirel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Turgut Altınçucuk, Futbol Bartın İl Temsilcisi Yüksel Tekin, Bartın 1. Amatör Lig şampiyonu Ulus Çınar Spor’un Kulüp Başkanı Hüseyin Ulus, BAL’da ili temsil eden Bartınspor Kulüp Başkan Yardımcısı Hüseyin Akmaz’ın katıldığı toplantıda müsabakalarla ile kararlar alındı. Toplantıda 2015-2016 sezonunda Ulus Çınar Spor ile Bartınspor arasında Bölgesel Amatör Lig’de Bartın’ın temsil edecek olan takımın belirlenmesi amacıyla yapılacak olan baraj maçının 26 Nisan tarihinde yapılmasına ve maçın oynanacağı Bartın Atatürk stadının sağ tarafının Ulusçınar Spor Kulübü taraftarına, sol tarafının da Bartın Spor Kulübü taraftarına ayrılmasına karar verildi.