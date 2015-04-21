Yeni Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Taylan Engin Göreve Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Dr. Taylan Engin, görevine başladı.TAYLAN ENGİN KİMDİR?1977 Balıkesir doğumlu olan Taylan Engin, ilk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. Engin, lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini 2005 yılında yine aynı üniversitenin İnşaat Bölümü, Ulaştırma Ana Bilim Dalında tamamladıktan sonra 2013 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü Yöneylem Araştırması Programında doktora yaptı. 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nda göreve başladıktan sonra farklı projelerde yer alan Engin, 2002 yılına kadar kendi firmasında müteahhitlik hizmetleri de yerine getirmiştir.2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde göreve başlayan Taylan Engin, Ulaştırma Program Yürütücülüğü, İnşaat Bölüm Başkanlığı, AB Leonardo Projeleri Koordinatörlüğü ve yönetim kurulu üyeliği gibi çeşitli idari görevlerin yanısıra pek çok kurum ve Belediye de danışmanlık ve Başkan yardımcılığı görevleri de üstlendi.Dr. Taylan Engin, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 74. Maddesine istinaden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı emrine Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna naklen ve asaleten atanmış, 17 Nisan 2015 tarihinde görevine başlamış bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Taylan Engin evli ve 2 çocuk babasıdır.