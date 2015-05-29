Necmi Komili İlkokulunda Resim Sergisi Açılışı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Necmi Komili İlkokulu öğrencileri tarafından yapılan resim çalışmaları için gerçekleşen resim sergisinin açılışına ilgi yoğun oldu.Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’in açılış kurdelesini kestiği sergide, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED)Genel Başkanı Güler Çapraz Buyruk ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri hazır bulundu.Serginin açılışında konuşan Necmi Komili Müdürü Remzi Çolak öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduğunu belirtti.Sergiyi hazırlayan sınıf öğretmeni Ayşın Özen davetlilerle yakından ilgilenip, sergiyi gezdirip ve sergilenen eserler hakkında bilgiler verdiği gözlendi.Açılışta; BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Buyruk Necmi Komili İlkokulu öğrencileri resim yarışmalarında aldıkları sayısız ödüllere bir yenisini daha katarak, öğrencilere çeşitli ödüller dağıttı.Açılışta, Pembe Sayfalar Çocuk Kulübü’nün şiir yarışmasında ikinci olan bir öğrenciye de madalya takıldı.