Küçükköylü Kickbockcılar Çanakkaleyi Salladı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından, Çanakkale Savaşı’nın 100. yılı nedeniyle düzenlenen ‘100. Yıl Kick Boks Şampiyonası’ sona erdi.Genç Erkekler, Genç Bayanlar, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Minik Kılzra ve Minik Erkekler kategorilerinde gerçekleşen şampiyonada Ayvalık-Küçükköylü Kick Bokscular elde ettikleri derecelerle madalyaları topladı.Çanakkale Anafartalar Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya 8 erkek, 4 bayan sporcuyla katılan Küçükköy Kick Boks MMA Spor Kulübü; Genç Erkekler etabında, Mertcan Deveci ve Fırat Gözübüyük, Genç Bayanlarda, Elif Beyza Aksoy, Yıldız Kızlarda, Özlem Pekmez, Nuray Koçyiğit, Minik Erkeklerde, Ceyhun Sayın, Hüsnü Şemin isimli sporcularıyla birincilikleri toplayıp, şeref kürsüsünde Ayvalık’ın Kick Boks’ta gür sesi olmayı başardı.Çanakkale’deki şampiyonanın Genç Erkekler kategorisi de Emre Kuru, Muratcan Taş, Baran Yorulmaz, Yıldız Kızlarda Nehir Çil ikinci olup gümüş madalya alırken, Minik Erkeklerde Emre Güven ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.Toplamda; 7 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Küçükköy Kick Boks MMA Spor Kulübü Başkanı ve Takımın Teknik Direktörü Milli Sporcu Tuncay Talay, 12 sporcusunun da yüzde yüz başarı elde etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Küçükköy Kick Boks MMA Spor Kulübümüz Türkiye’deki en yeni kurulan kulüplerden biridir. Buna rağmen her katıldığımız şampiyonalarda sporcularım kulübümüzü her zaman sevindiren sonuçlar alıyor” dedi.Türkiye’de 200 bine yakın kick boks sporu yapan sporcu olduğuna işaret eden Talay, “Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı, WAKO Dünya Kick Boks Federasyonunda Başkanı olmuştur. Tüm dünya kısa zamanlar içinde Türkiye’nin kick boksta nasıl ilerlediğini görmüştür. Sporcularımız miniklerden, büyüklere kadar spor disiplini ile topluma faydalı birer bireyler oluyorlar. Hedefimiz Küçükköy Spor Kulübü Sporcularımızı milli takımda görmek. Bu süreç içersinde her zaman yanımda olan yardımcılarım Orhan Özdemir, yine Metin Poyraz, Murat Acar hocalarımız ve bizlere her zaman destek veren Kulüp başkanım Murat Güren ve Fahri Güren hocama çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.